Presidente di seggio positiva a Potenza, scuola sotto sanificazione Presidente di seggio positiva a Potenza, scuola sotto sanificazione

Politica domenica 20 settembre 2020 ore 19:10

Elezioni in Toscana, alle 19 affluenza al 36,29%

In Italia per il referendum per la riduzione dei parlamentari ha votato il 30,33%. In Toscana si vota per il Consiglio Regionale ed in 9 comuni