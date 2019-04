Emergenza abitativa, arrivano altri 15 milioni

Nuove risorse stanziate dalla Regione per acquistare appartamenti invenduti da destinare a edilizia residenziale pubblica

FIRENZE — Quindici milioni di euro per acquistare appartamenti già pronti, vuoti e invenduti da tempo da destinare a edilizia residenziale pubblica da destinare ai Comuni. Li ha stanziati la Regone Toscana per rispondere all’emergenza abitativa e affiancare così la costruzione ex novo di nuovi immobili. La misura è stata illustrata nella sede della presidenza regionale di Palazzo Strozzi Sacrati.

Alle risorse potranno attingere i Comuni con almeno 20 domande di assegnazione di alloggio popolare inevase e gli edifici proposti per l’acquisto dovranno essere liberi, conformi sul piano urbanistico e di classe energetica non inferiore a B.

La Toscana tra 2017 e 2019 anni ha destinato 106 milioni di euro all'edilizia residenziale pubblica e ha emanato una nuova legge per snellire il sistema e renderlo più equo. Tra 2015 e 2018 la Regione ha stanziato 18 milioni e mezzo per il contributo affitti e 6 milioni e mezzo per i morosi incolpevoli riducendo gli sfratti.