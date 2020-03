Epidemia, contagiati 238 toscani in più, 130 morti

Salgono a 2.699 i casi positivi registrati sul territorio regionale. I guariti restano 51. Ricoverati in terapia intensiva 244 malati gravi

FIRENZE — Sono 238 (54 in più rispetto a ieri) i nuovi casi positivi al coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino della Regione Toscana. Salgono dunque a 2.699 i contagiati dall’inizio dell’epidemia.

Nessuna variazione per le guarigioni, che restano 21 quelle virali (i cosiddetti "negativizzati") e 30 quelle cliniche, per un totale di 51.

I nuovi decessi sono invece 21 contro i 17 di ieri, per un totale di 130 (vedi qui in fondo all'articolo l'elenco delle vittime delle ultime 24 ore).

Tolti i guariti e i deceduti, le persone contagiate e attualmente in cura sono quindi 2.699.

Per quanto riguarda i ricoveri, le persone positive curate in ospedale sono in totale 1.162; di queste, 244 sono in gravi condizioni e ricoverate in terapia intensiva.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1.850 tamponi, il numero più alto dall'inizio della crisi . Il totale dei test 15.701.

Questa la suddivisione nelle province delle 2.699 persone risultate positive al tampone:

- 622 Firenze, 243 Pistoia, 159 Prato (totale Asl centro: 1.024),

- 387 Lucca, 314 Massa-Carrara, 285 Pisa, 162 Livorno (totale Asl nord ovest: 1.148),

- 140 Grosseto, 176 Siena, 211 Arezzo (totale sud est: 527).

Mille in più rispetto a ieri le persone in isolamento domiciliare per un totale di 10.405: 4.543 nella Asl centro, 3312 nella Asl nord ovest, 2.570 nella Asl sud est.

Questi i 21 decessi che si sono verificati in Toscana nelle ultime 24 ore secondo l'ultimo bollettino della Regione:

- uomo di 82 anni Firenze

- donna di 76 Carrara,

- uomo di 86 Cascina,

- uomo di 85 Massa,

- donna di 90 Livorno,

- uomo di 78 Capannori,

- donna 95 Mulazzo,

- uomo di 79 Carrara,

- uomo di 75 Pontedera,

- uomo di 80 Pieve a Nievole,

- uomo di 80 Pistoia,

- uomo di 69 Pistoia,

- uomo di 82 Pistoia,

- donna di 65 Figline e Incisa,

- uomo di 77 Montecatini Terme,

- uomo di 80 Ponte Buggianese,

- donna di 81 Monsummano Terme,

- donna di 92 Serravalle Pistoiese,

- uomo di 69 Scandicci,

- uomo 84 Piancastagnaio

- uomo di 78 Sestino.