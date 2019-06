Regionali 2020 Giani scende in campo

Il presidente del Consiglio regionale ha riunito i sostenitori per presentare quattro anni di presidenza e raccogliere le idee per la candidatura

FIRENZE — Oltre ottocento persone hanno accolto al Teatro Puccini di Firenze l'ingresso di Eugenio Giani, il presidente del Consiglio regionale che ha riunito i propri sostenitori per festeggiare il compleanno e presentare quattro anni di presidenza lanciando il "Laboratorio Toscana" per raccogliere idee per il futuro della Regione. Si candida? Giani risponde che "è ancora presto", ma nella politica degli ultimi anni a flusso continuo di dichiarazioni e campagna elettorale permanente i tempi sono importanti ed il passo compiuto dall'ex assessore fiorentino campione assoluto di preferenze è come un'impronta sulla Luna.

Giani durante la serata che lo ha visto one man show ha tracciato il profilo del nuovo governatore definendolo "sindaco tra i sindaci" per rimarcare la necessità di ripartire da chi ha un rapporto stretto con i cittadini e conosce bene il territorio. A dirlo è il presidente che dopo aver rispolverato la fascia bianca e rossa adottandola come accessorio immancabile del proprio outfit giornaliero ha intrapreso un lungo viaggio in tutta la Toscana, comune dopo comune, per conoscere ogni sindaco ed ogni aspetto delle singole realtà economiche, storiche e sociali che compongono lo scacchiere regionale.

Oltre 40 sindaci dei 270 municipi toscani si sono presentati alla serata del Puccini e con loro vari esponenti del Partito Democratico, assessori regionali, segretari, amici e simpatizzanti che agiscono sotto altri vessilli ma davanti al nome di Eugenio Giani sarebbero disposti a metterci una croce. Basteranno per approvare la candidatura?