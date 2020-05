"Valuteremo la candidatura Ceccardi al tavolo del centrodestra"

Regionali 2020, Donzelli (FdI): "Salvini non ha ancora proposto la candidatura di Ceccardi a Meloni. Fratelli d'Italia è in continua crescita"

FIRENZE — Entro l'autunno, ma forse anche prima, i toscani saranno chiamati alle urne per le elezioni regionali inizialmente programmate per la fine di maggio e poi rinviate a data ancora da definire a causa dell'emergenza coronavirus.

Mentre la coalizione del centro sinistra e il M5S hanno già indicato i loro candidati presidente (Eugenio Giani e Irene Galletti, vedi qui sotto gli articoli collegati), il centrodestra è ancora fermo alla proposta avanzata dalla Lega ai primi del marzo scorso, ovvero di candidare alla presidenza della Regione Toscana l'eurodeputata ed ex sindaca di Cascina Susanna Ceccardi. Ma il resto della coalizione, pur avendo concordato a suo tempo che in Toscana sarebbe stata la Lega a indicare il candidato alla presidenza, non ha ancora accettato ufficialmente la candidatura. E' solo a causa dell'emergenza coronavirus o c'è qualcuno che ancora non è convinto?

Negli ultimi mesi la Lega, pur rimanendo il primo partito in Italia, sta perdendo terreno e anche in Toscana, stando al sondaggio di Opimedia per Quinews-Toscanamedia (vedi articolo in home page), dall'ottobre scorso ha perso cinque punti, in buona parte a vantaggio dell'alleato Fratelli d'Italia che ne ha conquistati quattro, arrivando al 12 per cento. A livello nazionale, secondo l'ultimo sondaggio Swg per La 7, Fratelli d'Italia avrebbe addirittura il 14,9 per cento dei consensi a livello nazionale.

Abbiamo chiesto a che punto sono i lavori del centrodestra per le regionali in Toscana al deputato di Fdi Giovanni Donzelli.

"La candidatura a governatore della Toscana di Susanna Ceccardi, proposta dalla Lega della Toscana prima dell'emergenza coronavirus, è sicuramente autorevole ma sarà valutata dal tavolo nazionale del centrodestra - ha dichiarato a ToscanaMedia il deputato di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli - Al momento Matteo Salvini non ha ancora proposto a Giorgia Meloni la candidatura di Susanna".

"In queste settimane le nostre teste e le nostre energie si sono concentrate sulla grave situazione che stiamo tutti affrontando - ha detto ancora Donzelli - Ma prima o poi dovremo ricominciare a parlare di come rappresentare democraticamente il volere dei cittadini: non dobbiamo mai dimenticare che il governo da due mesi agisce con metodi e limitazioni delle libertà che non erano mai state messe in atto nella storia della Repubblica. Speriamo che l'emergenza si attenui presto: quando la situazione si stabilizzerà, e dopo che il governo si deciderà finalmente a stabilire una data per le prossime elezioni regionali, i leader del centrodestra si riuniranno per sancire le candidature. Fratelli d’Italia è in continua crescita e ha un’ottima classe dirigente da mettere a disposizione per la sfida in Toscana".