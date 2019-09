Femministe in pigiama in Consiglio regionale

Protesta di una decina di attiviste del comitato fiorentino 'Non una di meno' in Consiglio regionale contro i fondi alle associazioni pro-vita

FIRENZE — Un gruppo di attiviste del comitato fiorentino 'Non una di meno' si è presentato in pigiama nella sede del Consiglio regionale in occasione della seduta d'aula per protestare ancora una volta contro i fondi assegnati dalla Regione Toscana alle associazioni pro-vita che si battono contro l'aborto.

Le attiviste si sono presentate con cartelli con scritto "Io non dormo" e "nessun dorma".

La protesta va avanti da alcuni mesi. L'accordo, ha detto una giovane attivista, "è stato congelato, ma noi oggi siamo qui per dire che non dormiremo finché non sarà cancellato definitivamente e i fondi destinati ai consultori pubblici".