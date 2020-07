Covid, nuova ordinanza per i focolai in famiglia

La Regione ha annunciato un nuovo provvedimento per frenare la ripresa dei contagi dopo la scoperta di intere famiglie infettate in Toscana

FIRENZE — Si innalza il livello di attenzione per il Covid in Toscana a causa di tre "cluster" familiari di contagio riscontrati nelle ultime due settimane che coinvolgono 18 persone, straniere, che rappresentano oltre il 40 per cento dei nuovi casi. Dal primo luglio, infatti questi raggruppamenti di casi positivi sono emersi a Castelfranco Pian di Scò e all'Impruneta (vedi articolo correlato).

Proprio per questo, la Regione Toscana ha annunciato per le prossime ore la firma da parte del presidente Enrico Rossi di una nuova ordinanza regionale.

Da quanto emerso, in attesa di conoscere i dettagli del provvedimento, la nuova ordinanza prevede che in tutti i casi di sovraffollamento è fatto obbligo ai dipartimenti di prevenzione di proporre al sindaco la firma di un'ordinanza che prevede il ricorso all'albergo sanitario. Le nuove disposizioni, inoltre, prevedono che nel caso si riscontrino contagi all'interno di comunità di immigrati, sia accresciuto il numero dei test per tenere maggiormente sotto controllo la situazione.

Inoltre, i dipartimenti di prevenzione stanno segnalando alla Regione problemi per quanto riguarda la notifica delle persone che rientrano in aereo da Paesi per i quali è prevista la quarantena, cosa che rende di fatto difficile tracciare i rientri.