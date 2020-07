Covid, quando il virus colpisce in famiglia

In tre giorni individuate in Toscana due intere famiglie contagiate, una di 4 persone nel Valdarno e una di 9 all'Impruneta. C'è anche un neonato

TOSCANA — Sono meno di 350 i bambini e i ragazzi infettati dal Covid-19 in Toscana e nella stragrande maggioranza dei casi hanno contratto il contagio all'interno del nucleo familiare.

Dal primo Luglio sul territorio regionale sono emersi almeno due casi di raggruppamenti di casi positivi al SarsCov2 in famiglia (in gergo epidemiologico li chiamano cluster): uno a Castelfranco Pian di Scò, formato da padre, madre e due bambini di 3 e 7 anni, e uno all'Impruneta, formato da due nuclei familiari conviventi, 9 persone in tutto fra le quali c'è anche un neonato di sei mesi.

Nel caso di Castelfranco Pian di Scò, è stato il babbo, un uomo di 49 anni, a scoprire di essere stato contagiato al momento del ricovero in ospedale per un intervento chirurgico: come da protocollo, è stato sottoposto al tampone e l'esito è stato positivo. Subito dopo anche la moglie e i due figlioletti sono stati sottoposti al test e anche loro sono risultati contagiati. Tutti e quattro presentano sintomi lievi, soltanto un membro della famiglia ha perso anche il senso del gusto. Erano due settimane che nel territorio comunale di Castelfranco Pian di Scoò non erano stati registrati nuovi casi.

Il focolaio dell'Impruneta invece è probabilmente partito da un componente dei due nuclei familiari conviventi che si è recato al di fuori della Toscana per una trasferta di lavoro e in quell'occasione ha contratto l'infezione. Le nove persone sono quasi tutte giovani e adesso si trovano in isolamento, alcune sono state separate dalle altre e proseguiranno la sorveglianza sanitaria in un albergo Covid. Prima è stata scoperta la positività di due membri del gruppo poi, tracciando i contatti di questi ultimi, tre giorni dopo è scattata la diagnosi di Covid anche per altri sette. Di questi, cinque sono asintomatici e e due mostrano sintomi lievissimi.

Una decina di giorni fa anche una donna di 35 anni di Montevarchi, incinta, è risultata positiva al tampone e con lei il figlio di 13 anni.

Fra i nuovi contagiati inseriti oggi nel bollettino della rRgione c'è un ragazzo di 17 anni di Grosseto.