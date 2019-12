Francigena e cammini, sbloccati oltre sei milioni

Le risorse rientrano nei 40 milioni di euro sbloccati dal Cipe destinati a undici regioni per opere di adeguamento e messa in sicurezza

FIRENZE — Ammontano a 6,4 milioni di euro le risorse destinate alla Toscana per la via Francigena, i Cammini di Francesco e il tratto toscano di collegamento alla Lauretana. Fanno parte dei 40 milioni di euro sbloccati dal Cipe che saranno destinati a undici regioni. A commentare la notizia, in una nota, è l'assessore al turismo della Regione Toscana Stefano Ciuoffo.

Nel dettaglio, la cifra esatta destinata alla Francigena è di 4,15 milioni di euro mentre alle tre vie di Francesco andranno 2 milioni di euro e 300mila euro al collegamento con la via Lauretana da Siena verso l'Umbria.

Per Ciuoffo "c'è una nuova attenzione nei confronti del turismo in questo nuovo Governo che, grazie al lavoro impostato dal ministro Dario Franceschi i e dal sottosegretario Lorenzo Bonaccorsi, non ha fatto risentire al settore i ritardi o le problematiche dovute al ritorno di questa delega sotto ai Beni Culturali".