Garanzia Giovani, in Toscana il 90% trova lavoro

Oltre il 50 per cento dei giovani presi in carico dal programma trova un impiego entro 12 mesi. La Toscana sopra la media nazionale

FIRENZE — Garanzia Giovani, in Toscana va meglio che nel resto d'Italia dove a essere virtuoso, tra le regioni, è il Veneto. Lo dicono i numeri resi noti dal rapporto di Anpal, l'Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro, sul programa nato di contrasto al fenomeno dei "neet" (Neither in Employment, nor in Education or Training), ovvero i giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni che non hanno un’occupazione, né sono inseriti in percorsi di istruzione o formazione.

I dati riferiti al 14 settembre certificano che sono state 165.294 le adesioni in Toscana a “Garanzia giovani” e di queste, 161.581 sono state completate sul portale regionale, scegliendo il Centro per l'impiego e prenotando il primo colloquio. I colloqui di orientamento sono stati 128.368 e sono stati siglati 116.605 patti di attivazione, prendendo in carico di 102.153 “neet”, i giovani tra i 15 e i 24 anni né occupati, né inseriti in un percorso di istruzione o formazione, e sono stati 89.357 i ragazzi che hanno ricevuto almeno una opportunità lavorativa, pari all’87,5 per cento dei ragazzi presi in carico.

Se a livello nazionale quasi sono i tirocini a prevalere tra le misure proposte ai giovani (68%), a livello toscano sono invece i contratti a tempo determinato: secondo i dati Anpal, infatti, la prima opportunità di inserimento nel mercato del lavoro è stato per 37.572 giovani un tempo determinato o altre forme (42 per cento); per 33.269 giovani è stato un tirocinio (37 per cento), mentre per 14.100 è stato stipulato un contratto di apprendistato (16 per cento). Sono , infine 4.416 giovani hanno avuto un contratto a tempo indeterminato (5 per cento).

E anche sul fronte dei tirocini, la Toscana è la terza regione italiana per inserimento occupazionale di chi ne fa uno: a sei mesi dalla fine del tirocinio, il tasso di occupazione dei tirocinanti in Toscana è al 58 per cento.