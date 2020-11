Giani: "La Toscana in fascia verde"

Secondo il governatore Eugenio Giani la Toscana rientrerebbe nella fascia di minor criticità di contagio. Attesa per il monitoraggio del ministero

FIRENZE — Non è ancora stata stilata la lista delle regioni italiane che rientrano nelle varie fasce di rischio Covid ma molto probabilmente la Toscana sarà in quella verde, quella a minor criticità di contagio (vedi articoli correlati). A dirlo il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani che ieri ha partecipato in video conferenza al vertice Stato-Regioni prima della firma del Dpcm. Per saperlo con esattezza però bisogna attendere il nuovo monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità, visto che uno dei parametri è quello dell'indice di contagiosità, l'Rt.

"E' una previsione - dice Giani - sembra che la Toscana sia nella fascia verde, quindi quella meno intensa tra le tre. Però significa che avremo comunque provvedimenti in più, avremo quello che viene chiamato il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino e servirà l'autocertificazione".

La Toscana, che nello scorso monitoraggio era a 1,41 e che quindi rientrerebbe nella fascia del rischio moderato che raggruppa le zone con Rt -1,5. Ma il livello superiore, quello della fascia arancione elevata gravità e livello di rischio alto comprende le zone con Rt +1,5.

Quindi la linea che divide la fascia verde e quella arancione è sottilissima, almeno per la Toscana.

Ma vediamo cosa cambierebbe sia per quanto riguarda la mobilità che le chiusure.

Ipotesi fascia verde, quella a minor criticità

Qui varranno le regole nazionali del Dpcm:

- Coprifuoco dalle 22 alle 5. Ci si può muovere solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute

- Non è previsto uno stop generale alle mobilità tra le Regioni: il divieto di ingresso e uscita vale solo per le Regioni in zona arancione e rossa. Viene fortemente raccomandato di limitare i movimenti alle attività essenziali (lavoro, studio, salute, emergenze)

- i negozi restano aperti, idem parrucchieri, barbieri, estetisti

- restano chiusi ancora parchi tematici, cinema, teatri, sale e corner scommesse, musei e le mostre.

- sospese tutte le crociere con navi battenti bandiera italiana.

- le superiori passano al 100% alla didattica a distanza

- per medie ed elementari resta la didattica in presenza ma con obbligo di mascherina

- sono sospese le prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari

- i centri commerciali sono chiusi nel weekend eccetto alimentari, farmacie, tabacchi ed edicole

- per bar e ristoranti resta l'apertura fino alle 18, consegna a domicilio consentito, asporto possibile fino alle 22

- il trasporto viene ridotto ad una capacità del 50%

Ipotesi fascia arancione, elevata gravità:

- vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori posti in zona arancione salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o per motivi di salute.

- vietato spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune.

- sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, la ristorazione con asporto fino alle 22, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.