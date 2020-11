Firmato il Dpcm, aree a rischio e lockdown mirati

Il presidente del Consiglio Conte ha firmato il decreto con la nuova stretta per arginare il contagio da Covid. Ecco come sarà divisa l'Italia

ROMA — Il premier Conte ha firmato nella notte il nuovo Dpcm anti-Covid dopo un lungo vertice con le Regioni per cercare l'accordo sulle chiusure per arginare il contagio da Covid-19 in Italia. Il nuovo decreto sarà in vigore dal 5 Ottobre fino al 3 Dicembre. Il Dpcm sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale già da questa mattina.

Il decreto istituisce un regime di chiusure differenziate a seconda della fascia di rischio contagio alla quale appartiene una Regione.

Per la divisione dell'Italia in aree di contagio ci sarà da aspettare qualche giorno, di certo è che il Paese sarà diviso in aree rosse (criticità alta), arancioni (criticità media) e verdi (criticità bassa).

Per quanto riguarda la Toscana fino a poche ore fa doveva essere inserita nella fascia a criticità minore ma bisognerà attendere i nuovi dati dell'istituto superiore di sanità per capire se invece sarà inserita nella fascia arancione.

Intanto però scattano le misure restrittive a livello nazionale. In tutta Italia il coprifuoco sarà alle 22 e durerà fino alle 5 di mattina. Per questo per uscire dopo quell'orario sarà necessaria l'autocertificazione e dei validi motivi che sono sempre lavoro e salute.

Confermate le misure a livello nazionale come la chiusura dei musei e delle mostre, le chiusure dei bar e dei ristoranti alle 18 ma con la possibilità di restare aperti per il pranzo della domenica, lo stop dei corner scommesse, didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, chiusura dei centri commerciali nel weekend. Per quanto riguarda i trasporti pubblici il coefficiente di riempimento massimo sarà del 50%. Sospensione dello svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private.

È prevista l’interruzione della mobilità da e verso le Regioni con “elevati coefficienti di rischio”, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Sono stati annunciati nuovi indennizzi in aiuto delle imprese che resteranno chiuse, un decreto Ristori 2 da 1,2 miliardi di euro.

"Per quanto riguarda i ristori delle attività economiche oggetto di restrizioni - scrivono i ministri Boccia e Speranza - si assicura che in questa settimana verrà approvato dal Cdm un apposito decreto legge, che prevederà la tempestiva erogazione delle risorse".

Adesso bisognerà attendere i dati dell'Iss per capire come saranno divise effettivamente le Regioni in base alle tre diverse criticità e al livello di rischio che tengono conto delle valutazioni di Iss e Consiglio superiore di sanità.

L'inserimento di una Regione in una delle tre aree avverrà con una ordinanza del ministro della Salute.

I provvedimenti saranno valutati ogni settimana e avranno la durata di almeno 15 giorni: se una Regione entra in zona rossa vi rimarrà per due settimane.

Nelle aree rosse (livello 4) a rimanere aperte saranno le fabbriche e le scuole fino alla prima media, per le superiori didattica a distanza al 100%. Chiusi tutti i negozi tranne farmacie, edicole, tabacchi, supermercati e negozi di generi alimentari. Resteranno aperti anche i parrucchieri. Sospese le attività sportive anche quelle nei centri sportivi all'aperto, sarà consentita l'attività motoria nei pressi della propria abitazione.

Mentre nella zone arancioni (livello 3) chiusi i ristoranti e bar, per quanto riguarda gli spostamenti sarà vietato uscire ed entrare dalla Regione (salvo che per comprovate esigenze di lavoro, salute e urgenza). Non si potrà uscire dal proprio Comune di residenza salvo per comprovate esigenze lavorative, di studio o salute.

In fascia verde tutte le altre Regioni, qui varranno le regole generali nazionali.