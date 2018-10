Il Corecom lancia il patentino per il web

La novità annunciata per il 2019 darà ai giovani la certificazione di "navigatore consapevole" contro i pericoli che si nascondono online

FIRENZE — Il patentino per il web annunciato dal Corecom Toscana sarà rilasciato al termine di un breve percorso formativo di ottenere la certificazione di navigatore consapevole. E' la novità inserita nella programmazione 2019 del Corecom che ora passa al vaglio del Consiglio regionale toscano.

In una nota si legge che tra gli obiettivi c'è la volontà di far conoscere, "al più ampio numero di cittadini-utenti possibili, le grandi potenzialità di un organismo che opera in un settore strategico e su tematiche di interesse quotidiano per cittadini, imprese e istituzioni". Questo anche attraverso il rinnovamento del sito web del Corecom e di un "contatto diretto con i territori".

Il presidente Enzo Brogi ha anche detto che il 2019 sarà l'anno per "inaugurare un filone di approfondimento sui nuovi linguaggi della comunicazione giovanile".