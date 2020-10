Il Covid infetta due bimbe piccole e dieci ragazzini

L'ex senatrice leghista Maraventano: «La nostra mafia non ha più il coraggio di una volta per difendere il territorio»

Tra i nuovi casi oggi in Toscana anche due bambine di 2 e 3 anni che vivono nell'aretino. I ragazzi hanno un'età compresa tra gli 11 e i 18 anni

FIRENZE — Oltre ai casi di contagio da Covid-19 rilevati nelle scuole, ci sono anche altri bambini risultati infettati dal nuovo coronavirus. Nelle ultime 24 ore, due sono stati individuati a Poggibonsi: si tratta di due bambine di 2 e 3 anni tutte e due sintomatiche e in isolamento nelle loro abitazioni.

Poi ci sono anche 10 ragazzini contagiati tra le province di Siena, Arezzo e Grosseto. A Castelfranco Piandiscò due ragazzine di 11 e 13 anni, e due ragazzi di 15 e 18 anni, sono tutti asintomatici. Altro diciottenne contagiato a Civitella in Val di Chiana e un ragazzo di 16 anni a Montevarchi. A Colle Val d'Elsa risulta contagiata una ragazza di 15 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso.

A San Gimignano una ragazza di 12 anni e un ragazzo di 13 e a Sovicille un'altra ragazzina di 11 anni.

Alla fine di Settembre i bambini e i ragazzi che hanno contratto l'infezione da Covid 19 in Toscana erano 1.051.