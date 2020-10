Studenti e Covid, colpite 127 scuole toscane

L'ex senatrice leghista Maraventano: «La nostra mafia non ha più il coraggio di una volta per difendere il territorio»

Sono soprattutto gli alunni a risultare positivi al Covid, 157 in totale. La mappa dei casi toscani: le province più colpite Pisa, Lucca e poi Arezzo

FIRENZE — Non si arresta il contagio all'interno delle scuole toscane di ogni ordine e grado. Contiuna la conta delle scuole in cui vi è stato almeno un caso di Covid-19: in Italia sono 1.120 i plessi scolastici colpiti dal virus. E la Toscana resta la terza regione per casi con 127 scuole in cui si è verificata una positività su 3.825, dietro a Lombardia (226) e Veneto (169). Le province con più scuole dove c'è stata almeno una positività tra i banchi sono quella di Pisa con 35 scuole e quella di Lucca con 32.



Questi i dati che sono inseriti nel database messo a punto dai due ricercatori Lorenzo Ruffino e Vittorio Nicoletta. Nel 78,5% dei casi sono gli alunni ad essersi ammalati, solo il 10,7% sono docenti. Gli istituti superiori sono i più colpiti con il 33,9% dei casi, poi le primarie e le medie.

Questi i comuni dove in Toscana si sono verificati casi di coronavirus nelle scuole:

PROVINCIA DI MASSA CARRARA (9 scuole)

Massa - 2 scuole con casi di Covid

Carrara - 2

Fivizzano - 2

Aulla - 2

Fosdinovo - 1

PROVINCIA DI LUCCA (32 scuole)

Seravezza - 1 scuola

Camporgiano - 1

Coreglia Antelminelli - 1

Castelnuovo Garfagnana - 3

Bagni di Lucca - 2

Barga - 3

Viareggio - 6

Massarosa - 2

Lucca - 6

Porcari - 1

Altopascio - 2

Capannori - 2

Montecarlo - 2

PROVINCIA DI PISA (35 scuole)

Pisa - 13 scuole

Vicopisano - 1

Bientina - 1

Santa Maria a Monte - 1

Pontedera - 8

San Miniato - 1

Montopoli Valdarno - 1

Ponsacco - 1

Casciana Terme Lari - 1

Chianni - 2

Vecchiano - 1

Calcinaia - 1

Montopoli in Valdarno - 1

Volterra - 2

PROVINCIA DI LIVORNO (7 scuole)

Livorno - 5

Portoferraio - 2

PROVINCIA DI PRATO (7 scuole)

Prato - 5

Carmignano - 2

PROVINCIA DI PISTOIA (6 scuola)



Pistoia - 3

Agliana - 1

Montecatini Terme - 1

Larciano - 1



PROVINCIA DI FIRENZE (8 scuole)

Firenze - 2 scuole

Scandicci - 1

Borgo San Lorenzo 2

Figline Incisa - 2

Scandicci - 1

PROVINCIA DI GROSSETO (2 scuole)

Grosseto - 1

Monte Argentario - 1



PROVINCIA DI SIENA (10 scuole)

Siena - 1

Castiglione D'Orcia - 1

Chianciano Terme - 3

Sarteano - 1

Rapolano Terme - 1

Sovicille - 1

Colle di Val D'Elsa - 1

Chiusi - 1

PROVINCIA DI AREZZO (12 scuole)

Arezzo - 4

Subbiano - 2

Bibbiena - 1

Cortona - 1

San Giovanni Valdarno 1