Bimbe positive in un asilo e in una scuola media

Le due bambine sono in isolamento domiciliare. Accertamenti sui compagni di classe, gli insegnanti e i familiari

PROVINCIA DI SIENA — Il Covid ha colpito in altre due scuole toscane: nel tardo pomeriggio di ieri la Asl Toscana sud est ha reso noto che sono risultate positive al tampone due bambine, la prima iscritta ad un asilo di Chiusi e la seconda a una scuola media di Sarteano. Entrambe si trovano in quarantena presso la loro abitazione. Le autorità sanitarie hanno avviato l'indagine epidemiologica fra i compagni, gli insegnanti e i tutti i contatti stretti delle due piccole per individuari eventuali altri casi di positività. Anche i sindaci di Chiusi e Sarteano sono stati avvertiti ed entrambi hanno informato la popolazione della novità pubblicando un post su Facebook.

"Siamo stati avvertiti adesso dalla Usl che un alunno della classe prima B delle scuole medie è risultato positivo al tampone - ha scritto il sindaco di Sarteano Francesco Landi - Come da procedura i bambini della sola classe interessata saranno sottoposti da subito a quarantena a casa in attesa che venga loro fatto e che arrivino i risultati del tampone.Stessa cosa per i professori che sono venuti a contatto diretto con l’alunno.La usl sta iniziando a contattare le famiglie e i professori interessati".

"Informo tutta la cittadinanza che abbiamo un nuovo caso positivo al #coronavirus nell’abitato di Chiusi Città - ha scritto il sindaco di Chiusi Juri Bettollini - È purtroppo Una bambina della sezione “Bambi” della scuola materna del #bagnolo. Come da procedura, la asl sta svolgendo tutte le verifiche del caso e sta avvertendo i docenti, tutti i genitori e i bambini della sola sezione interessata e tutti i contatti stretti che saranno sottoposti da subito a quarantena a casa in attesa che vengano fatti i relativi accertamenti sanitari".

