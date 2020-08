Il Covid non arretra, altri 59 toscani contagiati

Ben 11 dei nuovi 59 casi di contagio sono persone di rientro dalla Sardegna, altre 11 dall'estero. Anche oggi nessun decesso, ci sono 7 guarigioni

FIRENZE — Non si arresta il trend negativo dei nuovi contagi in Toscana, nelle ultime 24 ore sono stati altri 59 i casi riscontrati dalle Asl e diramati dalla Regione Toscana nel bollettino odierno. Dei nuovi positivi 17 sono stati identificati in corso di tracciamento perché contatti di altri positivi già noti, e 42 da attività di screening. L'età media dei casi odierni è di 34 anni circa e il 65% è risultato asintomatico.

Nel conteggio dei nuovi casi pesano gli 11 rientri dall'estero, di cui 1 rientrato dalla Spagna da una vacanza per motivi di vacanza, più 3 contatti di rientri dei giorni scorsi da Malta e Croazia. Mentre 11 casi sono ricollegabili a rientri dalla Sardegna, 4 da altre regioni italiane. 1 caso è riferibile a un cittadino residente fuori regione la cui positività è stata notificata in Toscana. Tra ieri e oggi in Toscana sono stati effettuati 4.129 tamponi naso faringei.

Anche oggi i nuovi contagi sono in tutte le province toscane, Firenze (14), Prato (3), Pistoia (6), Massa (9), Lucca (5), Pisa (3), Livorno (4), Siena (2), Grosseto (6).

Crescono quindi gli attualmente positivi che in Toscana oggi sono 980, di questi 938 sono in isolamento a casa perché hanno sintomi lievi (46 in più rispetto a ieri), mentre le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono 42 (6 in più rispetto a ieri), 7 in terapia intensiva (1 in più rispetto a ieri).

Di seguito i nuovi casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri.

- 3.460 i casi complessivi ad oggi a Firenze (14 in più rispetto a ieri), 597 a Prato (3 in più), 794 a Pistoia (6 in più),

- 1.124 a Massa (9 in più), 1.490 a Lucca (5 in più), 1.007 a Pisa (3 in più), 526 a Livorno (4 in più),

- 758 ad Arezzo (6 in più), 471 a Siena (2 in più), 441 a Grosseto (6 in più).

Sono 507 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni (1 in più).

Diminuiscono invece le persone isolate in sorveglianza perché hanno avuto contatti con persone contagiate: sono 2.292 (48 in meno rispetto a ieri)

Le persone complessivamente guarite sono 9.056 (7 in più rispetto a ieri, più 0,1%)



Oggi non si registrano nuovi decessi. Restano quindi 1.139 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 417 a Firenze, 52 a Prato, 81 a Pistoia, 174 a Massa Carrara, 145 a Lucca, 91 a Pisa, 63 a Livorno, 50 ad Arezzo, 33 a Siena, 25 a Grosseto, 8 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.



Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 30,5 x100.000 residenti contro il 58,7 x100.000 della media italiana (11° regione).