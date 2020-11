Il Covid uccide 58 toscani, mai così tanti in un giorno

I nuovi casi di Covid sono stati 1828. Picco di morti in Toscana nelle ultime 24 ore, le vittime in otto province. Tra ieri e oggi guarite 223 persone

FIRENZE — Tra ieri e oggi sono diminuiti i nuovi casi di coronavirus in Toscana ma ci sono stati ben 58 morti, è il record negativo per decessi in un giorno mai avvenuti durante la pandemia nella nostra regione. Con gli ultimi decessi il totale delle persone risultate positive al virus e poi decedute sale a quota 1.461.

I nuovi casi di SarsCov2 sono 1828, di questi 1.426 sono contatti di persone risultate positive e 402 sono risultate positive dopo l'attività di screening. I nuovi casi sono stati riscontrati grazie a 15.890 tamponi eseguiti tra ieri e oggi. Sono 7.953 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 23% è risultato positivo. Il totale dei toscani contagiati dal coronavirus sale a 52.815 casi, registrati dall’inizio dell’epidemia.

Oggi si registrano 58 nuovi decessi: 33 uomini e 25 donne con un'età media di 76,7 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 24 a Firenze, 9 a Prato, 7 a Pistoia, 2 a Massa Carrara, 6 a Lucca, 4 a Pisa, 4 a Livorno, 2 a Arezzo.

L'età media dei casi odierni è di 43 anni circa (il 18% ha meno di 20 anni, il 25% tra 20 e 39 anni, il 34% tra 40 e 59 anni, il 16% tra 60 e 79 anni, il 7% ha 80 anni o più).

Le persone complessivamente guarite sono 15.890 e tra ieri e oggi i guariti sono stati 223.

Gli attualmente positivi sono 35.464 e di questi i ricoverati sono 1.516 (65 in più rispetto a ieri), di cui 197 in terapia intensiva (7 in più), mentre sono isolate a casa 33.948 persone poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (1.482 in più rispetto a ieri, più 4,6%).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri.

- 15.618 i casi complessivi ad oggi a Firenze (421 in più rispetto a ieri), 4.343 a Prato (148 in più), 4.169 a Pistoia (164 in più),

- 3.137 a Massa (50 in più), 5.038 a Lucca (167 in più), 6.734 a Pisa (336 in più), 3.773 a Livorno (123 in più),

- 5.247 ad Arezzo (282 in più), 2.245 a Siena (69 in più), 1.583 a Grosseto (68 in più).

Sono 34.518 (1.685 in più rispetto a ieri, più 5,1%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 12.324, Nord Ovest 14.338, Sud Est 7.856).

La Toscana si trova al 8° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 1.406 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 1.259 x100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Prato con 1.685 casi x100.000 abitanti, Massa Carrara con 1.610, Pisa con 1.607, la più bassa Grosseto con 714.

Sono 1.461 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 532 a Firenze, 82 a Prato, 106 a Pistoia, 201 a Massa Carrara, 167 a Lucca, 128 a Pisa, 90 a Livorno, 77 ad Arezzo, 37 a Siena, 27 a Grosseto, 14 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 39,2 x100.000 residenti contro il 65,3 x100.000 della media italiana (11° regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (103,1 x100.000), Firenze (52,6 x100.000) e Lucca (43,1 x100.000), il più basso a Grosseto (12,2 x100.000).

