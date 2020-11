Focolaio nella Rsa, le vittime salgono a nove

Colpo in gioielleria tra i turisti a Rapallo, l'irruzione dei malviventi con la pistola

Deceduto un altro anziano ospite della residenza Villa Serena. Era stato trasferito in ospedale per l'aggravarsi delle sue condizioni

MONTAIONE — Si aggrava il bilancio degli anziani ospiti della residenza Villa Serena positivi al Covid che purtroppo non ce l'hanno fatta. Nelle ultime ore è infatti morto un altro anziano che, nei giorni scorsi, era stato trasferito all'ospedale di Empoli per l'aggravarsi delle sue condizioni. Lo fa sapere il sindaco Paolo Pomponi. Sale così a nove il bilancio delle vittime.

Intanto sono risultati negativi cinque degli ospiti della struttura sottoposti a tampone, facendo scendere a 37 il numero degli anziani attualmente positivi al virus.

Nella struttura di Montaione sono risultati positivi circa venti sanitari. Per questo sono proseguiti i colloqui tra la struttura, gestita dall'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, e l'Asl Toscana Centro affinché l'azienda sanitaria, che già sta gestendo l'ala della struttura in cui si trovano i malati Covid, possa prendersi carico di tutta l'attività fino a che non

cesserà l'emergenza sanitaria.