La Regione ha dato via libera al progetto del tracciato che dal Brennero va in Sicilia dopo l’accordo al Mit con Emilia Romagna, Veneto e Lombardia

FIRENZE — La giunta regionale Toscana ha dato l’ok alla progettazione della ciclovia del Sole che dal Brennero va in Sicilia e che fa parte dell’itinerario EuroVelo 7 che a sua volta corre da Capo Nord a Malta.

Il protocollo d’intesa per la realizzazione del progetto è stato sottoscritto il 17 aprile dal Ministero dei Trasporti con Toscana, Emilia Romagna, Veneto e Lombardia. In Italia il progetto si estende su un tracciato di circa 3mila chilometri e oltre a Firenze tocca mete come il lago di Garda, Mantova, Bologna, l’Appennino Tosco Emiliano , Roma e Napoli.