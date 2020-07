In mostra i primi 50 anni della Regione Toscana

Taglio del nastro al centro espositivo Expo Comuni di Firenze per l'esposizione fotografica che celebra 50 anni di storia della Regione Toscana

FIRENZE — La Regione Toscana, nata il 13 luglio 1970, ha celebrato i 50 anni di storia con una mostra fotografica curata dall'Agenzia Ansa.

All'ingresso di Palazzo del Pegaso l'assessore Cristina Grieco ed il presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani, hanno presentato la mostra dal titolo 'I nostri primi 50 anni', alla presenza del dirigente Ansa Giancarlo Torri e di Paola Catani, responsabile della sede fiorentina.

Grieco ha sottolineato il ruolo svolto dalla Giunta nei suoi 50 anni di attività con la promulgazione di leggi e la promozione del territorio mettendo in evidenza l'importanza di una "dimensione regionale" dopo i comuni e le province "per intercettare i bisogni dei territori, e adattare le politiche alle loro peculiarità". Giani ha illustrato alcuni dei passaggi significativi dell'attività del Consiglio regionale dal 1970 all'attualità passando per l'attività politica ed istituzionale svolta a livello locale ma anche nazionale.

Taglio del nastro presso il centro espositivo Expo Comuni in via de' Pucci per l'esposizione che adesso resterà aperta fino al 7 agosto 2020 da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.

In particolare per le foto allestite al centro espositivo Expo Comuni è consigliata la prenotazione chiamando il numero verde 800 401 291. Per gli scatti in mostra a Palazzo Strozzi Sacrati, piazza del Duomo, 10 è necessario prenotare l'ingresso, contingentato ad un massimo di 4 persone, al numero 055 438 5629. La mostra sarà visitabile anche online sul sito del Consiglio regionale della Toscana.