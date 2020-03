Coronavirus, il messaggio di Sharon Stone all'Italia: «Stiamo a casa, lo supereremo insieme» Coronavirus, il messaggio di Sharon Stone all'Italia: «Stiamo a casa, lo supereremo insieme»

Attualità giovedì 12 marzo 2020 ore 09:20

In Toscana 22 ospedali per l'emergenza coronavirus

La Regione si organizza per far fronte al picco del Covid-19 con ospedali dotati di terapia intensiva e reparti di sub intensiva per 3mila posti letto