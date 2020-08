In Toscana 9 nuovi casi di Covid e nessun decesso

Dall'aggiornamento del bollettino sanitario regionale emerge che uno dei 9 casi è da ricollegarsi al cluster originato nella zona del Mugello

FIRENZE — In Toscana sono stati segnalati 9 nuovi casi che portano il totale a 10.498. Dei nuovi casi 8 sono stati identificati in corso di tracciamento e 1 da attività di screening. Uno dei 9 casi è da ricollegarsi al cluster originato nella zona del Mugello.

I test eseguiti hanno raggiunto quota 430.576, 2.815 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 397. Oggi non si registrano nuovi decessi.

Sono 2 in più i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 7 nella Nord Ovest, 0 nella Sud est, eccoli nel dettaglio con la variazione rispetto a ieri:

Sono 3.296 i casi complessivi ad oggi a Firenze (2 in più rispetto a ieri), 559 a Prato, 756 a Pistoia.

Sono 1.057 a Massa, 1.388 a Lucca (3 in più), 954 a Pisa (3 in più), 485 a Livorno (1 in più)

Sono 693 ad Arezzo, 431 a Siena, 408 a Grosseto

Ci sono poi 471 casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

La Toscana conta 382 persone in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, 6 in più rispetto a ieri. Sono 1.347, meno 20 rispetto a ieri, le persone isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono 15, 1 in meno rispetto a ieri, nessuno in terapia intensiva.

I guariti sono 8.966, 4 in più rispetto a ieri: 134 persone, più 3 rispetto a ieri, divenute asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 8.832, più 1 rispetto a ieri, dichiarate guarite a tutti gli effetti.

Oggi non si registrano nuovi decessi, restano quindi 1.135 i deceduti dall’inizio dell’epidemia cosi ripartiti: 417 a Firenze, 52 a Prato, 81 a Pistoia, 174 a Massa Carrara, 143 a Lucca, 90 a Pisa, 63 a Livorno, 50 ad Arezzo, 33 a Siena, 24 a Grosseto, 8 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

Il tasso di mortalità toscano per Covid-19 è di 30,4 ogni 100.000 residenti contro il 58,2 ogni 100.000 della media italiana. Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara con 89,3, segue Firenze con il 41,2 e Lucca con 36,9, il più basso a Grosseto con 10,8.