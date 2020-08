In Italia il Covid frena ancora, 295 nuovi casi

Open Arms, Salvini: «Mi sono svegliato un po' inc... per aver subito un'ingiustizia»

Rispetto alle ultime 24 ore individuati 295 nuovi positvi, 5 i decessi in più. Superati i 200.000 guariti. Lieve aumento dei ricoveri in intensiva

ROMA — Mentre a livello globale l'epidemia di Covid conosce una nuova fiammata con quasi 300.000 nuovi casi in un giorno (292.527 per l'Oms), l'Italia continua a tenere a bada il SarsCov2 pur con un aumento giornaliero di casi che si mantiene più o meno costante: nelle ultime 24 ore, gli infettati in più sono stati 295 (84 in meno rispetto a ieri). Il totale delle persone contagiate in Italia, quindi, sale a 247.832. Gli attualmente positivi sono 12.457, cioè 35 in più rispetto a ieri.

Da ieri i decessi in più sono stati 5: il totale delle persone decedute dall'inizio dell'epidemia ammonta quindi a 35.146.

I dimessi e i guariti sono più di duecentomila: l'ammontare complessivo oggi è, per l'esattezza, di 200.229.

Per quanto riguarda le persone positive al Covid, i ricoverati con sintomi sono 705 (11 in meno rispetto a ieri). Due in più quelli in terapia intensiva: sono 43. Sono invece 44 in più le persone in isolamento domiciliare per un totale di 11.709.

Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto restano le regioni con l'incremento maggiore di casi, rispettivamente 55, 56 e 46. In Toscana oggi sono stati 6 i nuovi positivi in più. Tra le regioni, solo Valle d'Aosta e Basilicata non hanno fatto registrare incrementi di infettati da ieri. Ad esse si aggiunge la Provincia Autonoma di Trento.