Scatta il piano anti gelo per i treni

Convogli speciali per rimuovere il ghiaccio dalle linee elettriche e sale sulle banchine tra le azioni presentate da RFI alla Regione Toscana

FIRENZE — Inizia l’inverno e RFI si attrezza contro il gelo. Il piano operativo per gestire al meglio le situazioni in cui ghiaccio e basse temperature possono minacciare la circolazione ferroviaria, è stato presentato alla Regione Toscana da Rete Ferroviaria Italiana prevede controlli straordinari dello stato di funzionamento degli scambi nelle stazioni e delle apparecchiature che ne consentono il riscaldamento, la lubrificazione periodica delle linee di alimentazione elettrica con liquido antigelo, il taglio della vegetazione potenzialmente critica, la programmazione di speciali circolazioni di treni per rimozione del ghiaccio che si forma sulle linee elettriche, lo spargimento di sale sui marciapiedi di stazione e la vigilanza specifica del personale che sarà chiamato a intervenire sull’infrastruttura.

In caso di condizioni particolarmente critiche è prevista anche la riduzione dei treni in circolazione, annunciata il giorno prima della dichiarazione di allerta. Le fasi del piano, poi, variano proprio sulla base delle previsioni del Bollettino Meteo della Protezione civile.

Nello specifico, la riduzione del servizio può essere pari a circa il 30 per cento in caso di un livello di allerta gialla e salire al 50 per cento nei casi di allerta arancione fino alla sospensione dei servizi in caso di particolari condizioni nevose o di gelicidio incompatibili con la circolazione ferroviaria. Trecento le persone al lavoro garantite in casi di criticità legati al maltempo.