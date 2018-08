La formazione 4.0 non si ferma d'estate

In partenza i corsi rivolti a imprenditori, studenti e diplomati per l'aggiornamento delle competenze nell'ambito di Industria 4.0

FIRENZE — I corsi in partenza prevedono percorsi Its e Ifts 4.0 oltre che la formazione a distanza su Trio, il sistema di ''web learning'' della Regione Toscana.

A darne l'annuncio è stata Cristina Grieco, assessore regionale all'istruzione. La Regione infatti ha finanziato anche quest'anno grazie al Fondo Sociale Europeo un insieme integrato di interventi per la formazione 4.0. In pratica sui tratta, ha spiegato l'assessore, di "di opportunità di formazione che vengono offerte, contemporaneamente, a studenti, diplomati, lavoratori, manager ed imprenditori, in modo da garantire che tutti gli strumenti regionali, incluse le azioni di sistema, concorrano a sostenere la crescita del ''capitale umano''.

Quelle offerte dal paradigma Industria 4.0 sono possibilità "ancora decisamente inesplorate dalle imprese toscane - ha poi aggiunto - Il ruolo della formazione, pertanto, non può che risultare centrale. La formazione può aiutare a scongiurare il rischio dell''inadeguatezza delle competenze rispetto alle richieste del mercato del lavoro".