Allarme movida e i locali chiudono prima

I titolari di molti locali serali hanno deciso di serrare i bandoni prima dell'orario di chiusura canonico, da Lucca a Arezzo passando per Prato

FIRENZE — Prime prove di movida dopo il lockdown anche in Toscana. Il weekend è passato tra controlli contro gli assembramenti e gente in giro a passeggiare o accalcata davanti ai locali come pub e bar. Certo è che dopo due mesi di chiusura totale i locali si sono trovati in difficoltà a gestire i molti avventori che si sono dati appuntamento fuori da bar e ristoranti, difficoltà dovuta anche per le norme anti-Covid.

A Firenze la zona calda è stata quella di Santo Spirito dove sono scesi in campo anche i vigili urbani insieme alle forse dell'ordine che da questa sera in via sperimentale cercheranno di contingentare gli afflussi.

Alcuni titolari hanno deciso quindi di chiudere in anticipo come a Lucca dove a causa del forte afflusso di persone, per sabato e domenica è stata accordata la chiusura alle 24 invece che alle 2. Un modo, come hanno sottolineato gli imprenditori, per dimostrare il senso civico e difendere la salute di dipendenti e clienti.

"Nonostante l’eccellente lavoro svolto ieri sera da tutta piazza San Michele, abbiamo deciso per stasera sabato e domani domenica di chiudere a mezzanotte, per evitare eccessivi assembramenti", scrive su Facebook uno dei titolari di un pub.

Anche a Prato stessa cosa, ieri sera sono stati molti i pub che hanno deciso di chiudere in anticipo, dopo le 23, ed è successo sia venerdì che sabato. Ad Arezzo, nonostante la chiusura dei locali a mezzanotte, molte le persone rimaste in strada tanto che è dovuta intervenire la polizia.

A Pisa dove vige una ordinanza del sindaco che indica la chiusura dei locali a mezzanotte e piazza delle Vettovaglie ad ingresso contingentato, ma tutto questo non ha fermato il popolo della movida.