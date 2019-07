La Toscana quarta regione per il riciclo di carta

In base ai dati di Comieco la Toscana si conferma tra le regioni più performanti nella raccolta differenziata di carta con 295 mila tonnellate

FIRENZE — La Toscana è la quarta regione d’Italia nella raccolta differenziata di carta e cartone, con una raccolta superiore a 295 mila tonnellate e un pro capite di 78,4 chili ad abitante. Un ottimo risultato se confrontato con la media nazionale pari a 56,3 kg/ab.

E’ quanto emerge dal 24° rapporto nazionale presentato da Comieco, Consorzio Nazionale per il Recupero e Riciclo degli imballaggi a base cellulosica, che a livello nazionale rileva una raccolta complessiva di 3,4 mln ton di carta e cartone con una crescita del 4% rispetto al 2017.

Nota di merito particolare per la provincia di Prato che risulta la migliore d’Italia per raccolta procapite, con 155 kg/ab e una crescita del 21,4% rispetto all’anno precedente. Ottimi risultati anche per le province di Firenze, con 95 kg/ab, e Lucca con 81,4 kg/ab.

Performance notevoli arrivano anche dai Comuni dell’Isola d’Elba che nel 2018 hanno fatto registrare complessivamente un incremento della raccolta differenziata di carta e cartone del 12% rispetto all’anno precedente, arrivando ad un procapite di quasi 100 kg/ab e consolidando così il primato di raccolta tra le Isole minori.