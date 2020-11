Unità Usca negli alberghi sanitari, 960 posti in Toscana

Le Asl continuano comunque a cercare altre strutture per i pazienti Covid che non possono restare a casa o non hanno bisogno di ricovero in ospedale

FIRENZE — L’albergo sanitario per i pazienti Covid in Toscana diventa assistito: ci saranno, cioè, unità speciali Usca (le unità speciali di continuità assistenziale istituite per gestire l'emergenza sanitaria da Covid-19) stabili e dedicate in ciascuna struttura in orario diurno. L'obiettivo, spiega la Regione, è riunire più persone in un unico luogo, al fine di poter garantire un controllo medico e sanitario giornaliero, dando continuità all’assistenza e alla presa in carico dei pazienti Covid.

Gli alberghi sanitari sono strutture alberghiere e ricettive a cui, a causa della situazione di emergenza dovuta al Covid, hanno accesso persone con positività accertata per Covid-19: asintomatici o pauci sintomatici in condizione clinica compatibile con la permanenza a domicilio ma non in condizione di isolarsi in casa.

La novità è stata illustrata dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e dall’assessore regionale alla sanità Simone Bezzini durante il sopralluogo all’hotel Caravaggio di Firenze che rientra nel nuovo modello insieme a due alberghi sanitari di Prato e Montecatini.

Al momento, è stato spiegato, sono già 960 i posti dedicati ai pazienti Covid individuati nei 31 alberghi sanitari della Toscana a fronte dei 1.500 posti complessivi che la Regione, intende reperire nelle tre Asl: Centro, Sud Est e Nord Ovest.

Le tre Asl sono già al lavoro per reperire le strutture da destinare ad albergo sanitario.

Gli attuali 31 alberghi sanitari della Toscana sono così suddivisi: 18 nella Asl centro, 10 nella Asl Nord Ovest e 3 nella Asl Sud Est.