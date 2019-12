'Ndrangheta e clan della droga, abbraccio toscano

Un uomo vicino alle cosche calabresi era l'anello di congiunzione con i trafficanti albanesi di marijuana. La copertura era una pizzeria a Montecatini

FIRENZE — I carabinieri di Firenze hanno smantellato un fiorente traffico di marijuana e cocaina che dall'Albania arrivano sulle coste pugliesi per poi finire sulla piazza toscana dove la droga era venduta a 1.400 euro al chilo.

L'operazione "Sabbia II", scaturita da una prima operazione conclusa a maggio, ha portato a un uomo vicino alla alle cosche calabresi di Zungri, arrivato nel 2016 a Montecatini Terme dove utilizzava una pizzeria come copertura per mascherare i rapporti criminali che intratteneva nell'interesse della 'ndrangheta con i clan albanesi. Nove in tutto gli indagati, sette albanesi e due italiani. Per sei di loro è scattato l'arresto in carcere.

Al termine dell'operazione i carabinieri hanno sequestrato sessanta chili di marijuana, scoperta nel corso di più operazioni, due delle quali nel fiorentino, a Campi Bisenzio e a Bagno a Ripoli.