Lega primo partito, Pd davanti al M5S

Dalle europee 2019 la Lega esce trionfante: è il primo partito in Italia con consensi superiori al 34 per cento. Segue il Pd davanti al M5S

FIRENZE — Exit poll e proiezioni dei risultati delle elezioni europee 2019 in Italia hanno dato tutti la stessa indicazione e poi, mezz'ora dopo, anche lo scrutinio ha confermato le previsioni: Lega primo partito a livello nazionale, Pd secondo partito davanti al Movimento 5 Stelle.

In particolare, l'ultima proiezione realizzata da Swg per la maratona elettorale di Enrico Mentana su La 7 ha assegnato al partito di Salvini a livello nazionale una percentuale di consensi del 34 per cento, a cui corrisponderebbero 28 seggi dei 73 assegnati all'Italia nel Parlamento europeo. Seguono il Partito democratico al 22,5 per cento (18 seggi), quattro punti davanti al M5S, fermo al 17,4 (15 seggi). In coda Forza Italia con l'8,5 per cento (sei seggi), Fratelli d'Italia al 6,5 (cinque seggi), +Europa-Italia in Comune-Pde Italia al 3,2 (1 seggio). Europa Verde si sarebbero fermati al 2,4 e La Sinistra all'1,7, quindi al di sotto dello sbarramento del 3 per cento.

Risultati confermati anche dallo scrutinio. Con 61.326 sezioni scrutinate su 61.576, a livello nazionale la Lega è al 34,33 per cento, il Pd al 22,72, il M5S al 17, Forza Italia al 8,78, Fratelli d'Italia al 6,46, +Europa-Italia in Comune-Pde Italia al 3,09, tutti gli altri partiti al di sotto del 3 per cento.

"I festeggiamenti dureranno solo pochi minuti - ha dichiarato il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini, con un rosario in mano - E' arrivato il momento della responsabilità, abbiamo una missione storica da compiere in Europa. Abbiamo avuto attacchi quotidiani ma la vita reale è stata più forte. Il mio avversario reale è la sinistra che ha governato male in Italia e in Europa". E infine, rivolto al Movimento 5 Stelle. "Non ho niente contro gli alleati, da domani torneremo a lavorare serenamente, non chiederò mezza poltrona in più, niente vendette interne. La somma dei nostri voti è ancora superiore al 50 per cento - ha detto ancora Salvini - Noi della Lega siamo il primo partito, porteremo in Europa i vostri valori, le nostre radici giudaico-cristiane. Testimonierò una fede in un futuro migliore. Sono felice. Ringrazio i milioni di italiani che mi hanno e ci hanno dato questa forza".

Soddisfatto dell'esito del voto anche il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti.

"Laa scelta della lista unitaria è stata vincente, il governo italiano, già paralizzato prima del voto, esce da questa consultazione ancora più in difficoltà per le divisioni interne - ha commentato Zingaretti - Con coerenza useremo la forza di questo risultato per andare avanti sui contenuti e costruire un piano per l'Italia fondato sul lavoro e sulla giustizia sociale. C'è una sfida a costruire un'alternativa a Matteo Salvini, il vero leader di un governo immobile e pericoloso. Vogliamo aprire una stagione nuova per costruire l'alternativa a Salvini in vista del voto politico. L'Italia ha molti più debiti di un anno fa".

"L'aggressione sovranista alle istituzioni europee è fallita - ha aggiunto Zingaretti - Dentro il Parlamento europeo c'è un'ampia maggioranza che ha voglia di rilanciare il sogno europeo. La nostra sarà la prima o la seconda delegazione dentro questo gruppo europeo e faremo di tutto per garantire all'Italia il ruolo che spetta a un grande paese. L'Italia deve contare di più e noi faremo di tutto per rappresentarla. Si apre una nuova stagione anche a livello nazionale, un bipolarismo che vede una destra sovranista leader indiscussa dello schieramento di governo e dall'altra altre forze, con il pd al centro di una strategia per ricostruire il paese".

Per quanto riguarda lo scrutinio in Toscana, i dati non si discostano dallo schema qui sopra, anche se con percentuali diverse (vedi articolo in home page).