L'estate sta finendo, in arrivo freddo e pioggia

Da questa sera a mezzanotte alle 15 di domani la protezione civile regionale ha emanato un'allerta maltempo di codice giallo

FIRENZE — L'aria fredda in arrivo dal nord Europa sta aumentando l'instabilità sulla penisola e sulla Toscana. Per oggi è prevista pioggia con cumulati medi non significativi con precipitazioni più probabili sulle zone appenniniche e in modo isolato sulle zone centro-meridionali.

Domani, giovedì 19 Settembre, invece sono previsti temporali sparsi nelle zone centro-meridionali con pioggia intensa nelle zone meridionali e nelle isole dell'Arcipelago toscano. Sono previsto anche possibili colpi di vento e grandinate.

Perciò, come fanno sapere dalla Protezione civile intercomunale dell'Elba occidentale dalla mezzanotte di questa sera e fino alle ore 15 di domani sarà in vigore l'allerta meteo con codice giallo per rischio temporali e rischio idrogeologico. L'allerta meteo riguarda in particolare la costa centro-meridionale della Toscana e le isole dell'Arcipelago.

In base alle previsioni meteo la situazione dovrebbe migliorare a partire dal pomeriggio di domani.