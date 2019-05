Il maltempo insiste, altre 24 ore di pioggia

Esteso dalla protezione civile il codice giallo in vigore sulla Toscana. Ancora temporali e grandinate sparse su tutta la regione

FIRENZE — Il sole che ha fatto capolino a tratti dopo le piogge e le grandinate che hanno caratterizzato la mattinata non deve creare illusioni. La sala operativa della protezione civile regionale ha infatti esteso per altre 24 ore, fino alle 14 di domani, il codice giallo per pioggia emesso venerdì e prolungato, ieri, fino alle 12 di oggi.

La pioggia continuerà a cadere anche nel pomeriggio di oggi con rovesci difficili da localizzare, mentre i temporali si faranno più intensi nella notte e domani in particolare su Grossetano e Valdichiana.

Il codice giallo interessa quasi tutta la Toscana, isole comprese, ad eccezione di Mugello, Val di Sieve e zona di confine con la Romagna.