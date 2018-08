Arriva la tempesta e l'allerta diventa arancione

Alzato il livello di guardia per la perturbazione in arrivo sulla Toscana con temporali, forti raffiche di vento e grandinate soprattutto sulla costa

FIRENZE — Chi sperava che il maltempo fosse di passaggio dovrà ricredersi dopo la nuova allerta lanciata dalla sala operativa della Protezione civile regionale valida dalle 21 di stasera alle 13 di domani: il codice da giallo è diventato infatti arancione su tutta la costa, le isole e le zone settentrionali della Toscana. Più tranquilla la situazione nelle zone meridionali e orientali dove è confermato il codice giallo sempre per temporali.

In serata il tempo peggiorerà dunque soprattutto sulle zone di nord-ovest e su tutta la costa e isole. La fase più acuta sarà durante la notte poi il maltempo cesserà in modo rapido nella second parte di domani. Possibili forti colpi di vento e grandinati che potrebbero anche durare una o due ore. Insomma fenomeni persistenti.

Sulla costa è attesa un'intensificazione del libeccio che in serata è previsto forte. Mare molto mosso con possibili mareggiate.