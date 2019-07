Farmaco esaurito, la Toscana lo cerca all'estero

La Regione si è attivata per reperire all'estero la molecola antitumorale della mitomicina. Rossi: "Il direttore di Careggi andrà in auto a comprarla"

FIRENZE — L'ospedale di Careggi ha esaurito le scorte della mitomicina, un farmaco utilizzato per la cura del tumore alla vescica, e la Regione si è attivata per reperire la molecola all'estero in tempi brevissimi.

Secondo quanto riportato sul quotidiano La Repubblica, i pazienti rimasti senza terapia sono 25.

"Verificheremo in giornata se esiste la disponibilità del farmaco in una struttura del servizio sanitario nazionale - ha dichiarato il presidente della Regione Enrico Rossi - Altrimenti verà individuata una struttura all'estero e il direttore dell'azienda ospedaliera partirà in auto, andrà a comprare il farmaco e lo porterà in Italia".

L'ospedale di Careggi aveva già inoltrato la richiesta all'Agenzia italiana del farmaco per poter acquistare la mitomicina all'estero ma ritardi burocratici hanno rallentato il rilascio dell'autorizzazione. Stessa richiesta è stata presentata anche dall'ospedale di Cisanello.

"Non possiamo permettere interruzioni nella somministrazione di un farmaco per una malattia così grave".