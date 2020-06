Mascherine gratis, ecco l'elenco delle edicole dove andare a ritirarle

Coronavirus, Bersani: «Con centrodestra al governo i cimiteri non sarebbero bastati»

La Regione Toscana ha diffuso un primo elenco delle edicole dove i toscani possono ritirare le mascherine gratuite dal 5 al 15 Giugno

FIRENZE — Da venerdì 5 Giugno, i toscani possono ritirare in 1.200 edicole e rivendite di giornali di tutto il territorio regionale le mascherine filtranti anti-Covid messe a disposizione gratuitamente dalla Regione Toscana.

Fino al 15 Giugno, ogni cittadino toscano, mostrando la propria tessera sanitaria, potrà ritirarne due pacchetti da cinque mascherine l'uno, dieci in tutto. Dopo il 15 potrà essere ritirato il secondo contigente (altre 10-15 mascherine).

Qui sotto trovate in allegato un primo elenco, provvisorio, delle edicole e rivendite di giornali che si sono registrate per distribuire gratis le mascherine, con la località e l'indirizzo. Le edicole sono state rifornite di un lettore per le tessere sanitarie.

L'elenco è stato diffuso dall'Ufficio stampa della Regione.