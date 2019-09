Maxi coda in FiPiLi, disagi per i cantieri

Disagi sulla FiPiLi tra Empoli e Montelupo in direzione Firenze dove questa mattina si sono registrati sei chilometri di coda

FIRENZE — Continuano i disagi per gli automobilisti diretti a Firenze che percorrono la FiPiLi. Questa mattina attorno alle otto si sono registrati 6 chilometri di coda tra Empoli e Montelupo in direzione del capoluogo, in corrispondenza dei cantieri per la messa in sicurezza della strada. Rallentamenti anche verso Livorno.

i percorso alternativi alla FiPiLi per raggiungere Firenze sono la Sp 12, Ss 67, autostrada A11.