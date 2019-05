Mercatone Uno, il fallimento beffa anche i clienti

La Regione Toscana ha messo gli sportelli di assistenza ai consumatori a disposizione di chi ha acquistato mobili che non saranno mai consegnati

FIRENZE — Non c'è solo la drammatica situazione dei 1.800 lavoratori che rischiano il posto dopo la dichiarazione di fallimento di della Shernon Holding che l'anno scorso aveva rilevato il marchio di Mercatone Uno. Ci sono anche i clienti che hanno acquistato, previo acconto già versato, cucine, salotti e camere da letto che non riceveranno la merce comprata. Lo si legge in una nota della Regione Toscana che ha annunciato un'azione di supporto rivolta proprio agli utenti che si trovano in questa situazione.

La Regione, si legge, mette a disposizione il sistema di sportelli di assistenza e informazione ai consumatori che sono gestiti dalle sette associazioni dei consumatori iscritte all'elenco regionale: Adiconsum, Adoc, Cittadinanzattiva, Codacons, Confconsumatori, Federconsumatori e Movimento Difesa del Cittadino. Sul sito www.progettoinfoconsumo.it si possono trovare gli sportelli presenti in Toscana divisi per provincia.

Intanto, spiega ancora la nota della Regione, il Comitato regionale dei consumatori e utenti supporterà a livello politico le azioni delle associazioni. In questo frangente al governo sarà chiesto di tutelare anche i clienti dell'azienda oltre ai lavoratori licenziati.

Il fallimento, che ha lasciato a piedi i dipendenti, ha anche messo in seria difficoltà i fornitori che vantano crediti nei confronti dell'azienda.