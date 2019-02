Nella Grotta degli animali zampilla l'acqua

Riapre al pubblico la Grotta degli animali della Villa Medicea di Castello che fa parte del sito Unesco "Ville e giardini medicei in Toscana"

FIRENZE — La grande grotta artificiale del Giardino della Villa medicea di Castello, che fa parte del sito Unesco “Ville e giardini medicei in Toscana” dal 2013, una delle realizzazioni più celebri e originali dell’arte fiorentina del Cinquecento e della storia del giardino italiano, riapre al pubblico dopo un lungo ciclo di restauri conservativi.

Tornano interamente visibili le tre grandi nicchie con le vasche marmoree dominate da gruppiscultorei di animali, incorniciate da ricche decorazioni parietali composte da calcareniti, ciotoli difiume, conchiglie, elementi lapidei e vitrei.

"Si vedono animali d'ogni specie che spruzzano l'acqua": così descrisse l'opera Michel de Montaigne dopo aver visitato la Grotta degli Animali nel suo "Journal du voyage en Italie", una suggestione che oggi torna d'attualità e che viene ripresa per titolare la conferenza di presentazione del restauro della grotta della Villa Medicea di Castello, a Firenze.

Gli interventi hanno portato alla luce parte dell’originale impianto idraulico cinquecentesco e si sono successivamente concentrati sulle superfici decorate, sulla parte esterna della volta della grotta e sulle superfici lapidee della facciata di ingresso, danneggiata da fenomeni di degrado nelcorso degli anni. Contemporaneamente è stato realizzato un nuovo impianto idraulico che restituirà in futuro alla grotta il complesso e suggestivo sistema di giochi d’acqua e sonorità che ha incantato i visitatori fin dal XVI secolo.

Durante la presentazione sono stati accesi i giochi d'acqua delle fontane della Grotta degli animali. Il restauro è stato diretto da Marco Mozzo e Paolo Galeotti del Polo museale della Toscana, Alessandra Griffo delle Gallerie degli Uffizi, Hosea Scelza, Vanessa Mazzini, Rosella Pascucci e Valerio Tesi della Soprintendenza fiorentina.

"Siamo orgogliosi di contribuire all'intervento di restauro della Grotta degli animali della Villa Medicea di Castello che oggi presentiamo nel suo rinnovato splendore. Si tratta di un intervento che ha l'obiettivo di valorizzare un sito che fa parte dal 2013 del Patrimonio Mondiale dell'Unesco e come tale riceve dalla Regione cura e attenzione". Lo ha detto Monica Barni, vicepresidente e assessore alla cultura della Regione Toscana, in occasione della presentazione alla stampa del restauro avvenuta nei locali della Crusca.

La Regione ha finanziato vari interventi infrastrutturali nell'ambito della valorizzazione del sito Unesco, tra cui quello della Grotta degli Animali ammesso per un costo totale di 650.000 euro, e un contributo del 70%, con il quale viene data copertura ai lavori di completamento già avviati dal Polo Museale della Toscana.

Il Giardino della Villa di Castello è infatti parte integrante del sito seriale "Ville e giardini medicei in Toscana" che interessa 12 ville e 2 giardini rappresentativi del Rinascimento in Toscana, sito che la Regione ha deciso di contribuire con l'attivazione dei Fondi strutturali europei per la Promozione e valorizzazione della rete dei grandi attrattori culturali museali.

"L'obiettivo degli interventi previsti - ha detto Barni - è il miglioramento dell'offerta e lo sviluppo di una rete del sistema delle ville medicee musealizzate, in grado di promuovere la conoscenza e la fruizione integrata del grande patrimonio culturale rinascimentale, con particolare riferimento alle ville meno note. Approfitto di questo evento per ringraziare tutti i protagonisti del restauro odierno".

Alla conferenza stampa hanno preso parte - oltre a Monica Barni - Aldo Menichetti, vicepresidente dell'Accademia della Crusca; Stefano Casciu, direttore del Polo museale della Toscana; Andrea Pessina, soprintendente per l'archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato; Marco Mozzo, direttore del Giardino della Villa Medicea di Castello; Filippo Vannoni, presidente di Publiacqua Spa.