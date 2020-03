Nella Toscana Centrale 366 positivi al Covid-19

In un giorno si sono aggunti 45 casi di persone contagiate tra Firenze, Prato, Pistoia ed Empoli. Quattro in tutto i decessi legati al coronavirus

FIRENZE — Sono saliti a 366 i casi di persone contagiate dal coronavirus che la Asl Toscana Centro ha registrato nella zona che comprende Firenze, Prato, Pistoia e Empoli: in tutto, in ventiquattro ore, si sono aggiunti 45 casi di tampone positivo. In tutto sono 4 i decessi legati al Covid-19 nell'area: un uomo di 70 anni ad Agliana (Pistoia), un uomo di 70 anni a Quarrata (Pistoia), una donna di 100 anni a Carmignano (Prato) e una donna di 79 anni a Firenze.

Vediamo i casi nel dettaglio delle singole zone.

FIRENZE - 26 casi

- una donna di 80 anni di Montefioralle, in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione,

- una donna di 45 anni di Firenze in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione,

- una donna di 45 anni di San Casciano Val di Pesa, in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione,

- una donna di 45 anni di Lastra a Signa, in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione,

- una donna di 51 anni di Firenze ricoverata in buone condizioni a Careggi

- un uomo di 81 anni di Firenze ricoverato in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione,

- un uomo di 64 anni di Sesto fiorentino, ricoverato in condizioni discrete a Careggi

- una donna di 59 anni di Barberino del Mugello, ricoverata in condizioni discrete all’Ospedale di Borgo San Lorenzo

- una donna di 74 anni di Firenze, ricoverata in buone condizioni al Santa Maria Annunziata,

- una donna di 77 anni di Firenze, ricoverata in buone condizioni al San Giovanni di Dio

- una donna di 54 anni di Barberino del Mugello ricoverata in buone condizioni all’Ospedale di Borgo San Lorenzo

- un uomo di 73 anni di Firenze, ricoverato in condizioni discrete al Santa Maria Annunziata

- una donna di 59 anni di Firenze, in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione,

- un uomo di 37 anni di Firenze, ricoverato in buone condizioni al Santa Maria Nuova

- un uomo di 80 anni di Figline Val d’Arno ricoverato in condizioni discrete a Careggi

- un uomo di 76 di Reggello, ricoverato in buone condizioni al San Giovanni Di Dio

- un uomo di 37 anni di Firenze, in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione,

- un uomo di 85 anni di Sesto Fiorentino, ricoverato in discrete condizioni a Careggi

- un uomo di 72 anni di Firenze, ricoverato in buone condizioni al Santa Maria Nuova

- un uomo di 65 anni di Firenze, in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione,

- un uomo di 47 anni di Greve in Chianti, in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione,

- un uomo di 63 anni di Firenze in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione,

- una donna di 86 anni di Barberino Tavarnelle ricoverata in condizioni discrete al Santa Maria Annunziata

- un uomo di 55 anni di Firenze, in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione,

- una donna di 81 anni di Firenze in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione,

- una donna di 55 anni di Sesto Fiorentino, in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione.

- un uomo di Capannori di 59 anni ricoverato in condizioni discrete a Careggi

PRATO - 6 casi

- una donna di 100 anni di Prato, ricoverata in buone condizioni al Santo Stefano di Prato

- un uomo di 28 anni di Prato, ricoverato in buone condizioni al Santo Stefano

- un uomo di 66 anni di Prato, ricoverato in buone condizioni al Santo Stefano

- un uomo di 86 anni di Prato, ricoverato in condizioni critiche al Santo Stefano

- un uomo di 47 anni di Montemurlo, in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione,

- una donna di 41 anni di Montemurlo ricoverata in buone condizioni a Careggi

EMPOLI - 4 casi

- un uomo di 66 anni di Santa Croce sull’Arno ricoverato in buone condizioni al San Giuseppe di Empoli

- una donna di 64 anni di Empoli, in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione,

- un uomo di 28 anni di Montespertoli, ricoverato in buone condizioni al San Giuseppe di Empoli

- una donna di 87 anni di Empoli ricoverato in buone condizioni al San Giuseppe di Empoli

PISTOIA - 8 casi

- un uomo di 35 anni di Montecatini Terme in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione,

- un uomo di 67 anni di Pistoia ricoverato in buone condizioni al San Jacopo

- un uomo di 31 anni di Pistoia in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione,

- una donna di 73 anni di Montale, ricoverata in buone condizioni al San Jacopo

- un uomo di 59 anni di Pistoia, ricoverato in buone condizioni al San Jacopo

- un uomo di 54 anni di Pistoia ricoverato in buone condizioni al San Jacopo

- un uomo di 78 anni di Quarrata ricoverato in buone condizioni al San Jacopo

- una donna di 87 anni di Montecatini Terme ricoverata in buone condizioni al San Jacopo