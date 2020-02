"Nessun ufficio a rischio chiusura in Toscana"

La direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate, dopo la protesta contro la carenza di personale, ha precisato che non sono in ponte chiusure

FIRENZE — Il giorno dopo la protesta dei lavoratori dell'Agenzia delle Entrate che, attraverso i sindacati, hanno chiesto al Governo un piano di assunzioni triennale contro la mancanza di personale in Toscana esprimendo preoccupazione per la possibile chiusura di alcuni uffici in Toscana, la direzione regionale della Toscana dell'Agenzia delle Entrate ha spiegato che "non è pianificata alcuna chiusura. Rimangono quindi invariati i servizi fiscali disponibili per i cittadini e la loro dislocazione sul territorio regionale".

Al termine del corteo regionale di ieri, che si è svolto in contemporanea con un'altra manifestazione a Roma davanti al Ministero dell'Economia e delle Finanze, una delegazione dei lavoratori è stata ricevuta in prefettura per spiegare le preoccupazioni dei dipendenti.