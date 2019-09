New Delhi, i casi accertati diventano 102

Il dato è riportato sul sito dell'Agenzia regionale della sanità. I pazienti sono deceduti nel 37 per cento dei casi di sepsi

FIRENZE — Dal novembre 2018 sono saliti a 102 i pazienti in Toscana in cui è stato isolato il batterio New Delhi. Il dato è pubblicato nel resoconto settimanale del sito dell'Ars, l'Agenzia regionale della sanità, che sta monitorando la diffusione dell'infezione.

"I casi sono risultati mortali nel 37 per cento dei pazienti con sepsi - si legge ancora sul sito dell'Ars - Percentuale paragonabile alla letalità per questa condizione causata da altri batteri resistenti agli antibiotici carbapenemici".