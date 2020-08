Nuova ondata di caldo africano

Dopo i temporali nelle prossime ore masse d'aria calda provenienti dal deserto del Sahara faranno innalzare le temperature fino a 38 gradi

FIRENZE — Torna il caldo rovente e sarà il protagonista indiscusso dei prossimi giorni, sicuramente fino al weekend. Dopo i temporali di questi ultimi giorni che hanno interessato molte zone della Toscana nella seconda parte della settimana tornerà la bollente alta pressione dell’Anticiclone Nord Africano che spingerà masse di aria calda sulla nostra penisola. Il tempo domani sarà prevalentemente soleggiato e le temperature cominceranno a salire vertiginosamente.

Nei prossimi giorni, tra giovedì e domenica, i termometri toccheranno punte di 37-38 gradi al Nord e al Centro (Toscana e Umbria) e fino a 40-42°C in Sardegna e in Sicilia. Tornerà anche l'afa e il clima umido.

In Toscana per domani e venerdì è scattata l'allerta gialla per il caldo per la città di Firenze dove si potranno registrare temperature fino a 36 gradi.

Ecco qui sotto le temperature previste per domani, giovedì 20 Agosto, dai meteorologi del Lamma:

Firenze - minima 19, massima 34, Uv 7



Prato - minima 19, massima 34, Uv 7



Pistoia - minima 19, massima 33, Uv 7



Siena - minima 18, massima 33, Uv 7



Arezzo - minima 18 gradi, massima 33, Uv 7

Grosseto - minima 20, massima 33, Uv 8

Lucca - minima 19, massima 32, Uv 7

Pisa - minima 19, massima 33, Uv 7

Livorno - minima 19, massima 33, Uv 7

Massa - minima 18, massima 29, Uv 7.