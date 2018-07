Oltre 9 milioni per sostenere l'innovazione

Si riaprono i bandi finanziati dai fondi europei Por Fesr 2014-2020. Diversi i tipi di sostegno economico secondo l'intervento

FIRENZE — Con oltre nove milioni di euro a disposizione e con tempi più rapidi per l'istruttoria, si riaprono i bandi di sostegno all'innovazione finanziati dal Por Fesr 2014-20.

Diversi i tipi di sostegno economico previsti attraverso due differenti azioni di intervento. La prima azione riguarda il sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese ed è relativa al ''bando A''. La seconda, invece, concerne il ''bando B'' ed è relativa al sostegno a progetti innovativi strategici o sperimentali attivati da piccole e medie imprese in forma aggregata per la realizzazione di attività innovative di accompagnamento e consolidamento, oppure per percorsi advanced manufacturing o per attività di innovazione commerciale e per il presidio strategico dei mercati.

"Questo vuole essere un contributo concreto al mondo della piccola imprenditoria in prospettiva del necessario sviluppo tecnologico e dell'innovazione", ha spiegato l'assessore alle attività produttive della Regione Toscana Stefano Ciuoffo che ha anche precisato che "un bando riguarda l'acquisizione di servizi per l'innovazione e l'altro il sostegno a progetti innovativi strategici o sperimentali e le risorse complessivamente messe a disposizione sono pari a nove milioni centomila euro. Vorrei sottolineare che saranno ridotti i tempi dell'istruttoria, ritenuto necessario accelerare e semplificare i procedimenti relativi all'operatività degli interventi a partire dalla fase di concessione dell'aiuto fino a quella della relativa erogazione. Maggiore velocità e semplificazione dunque ma anche, e questa è una novità, un'istruttoria a sportello con ricorso all'utilizzo di revisori e non con cadenza mensile o semestrale come previsto nelle precedenti edizioni: una modalità che pensiamo possa maggiormente rispondere alle esigenze delle imprese".