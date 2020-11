Ondata di gelo sulla Toscana, temperature in picchiata

Arriva un primo assaggio d'inverno con un fronte di aria di origine artica che decreterà l'arrivo delle prime gelate nelle aree interne

FIRENZE — Arriva la prima bufera dell'inverno 2020, con aria fredda direttamente dall'Artico che raggiungerà anche la Toscana nel weekend. Temporali al centrosud, temperature giù anche di 10 gradi, neve fin sotto i 1.000 metri, raffiche di vento fino a 100 chilometri orari, è in arrivo in Italia un assaggio d'inverno.

Da segnalare le prime gelate notturne in pianura attese a partire dal weekend, con valori localmente fino a -1°C/-2°C nelle aree interne di Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. A confermarlo i meteorologi di 3bmeteo.

L'arrivo dell'aria fredda favorirà un netto calo delle temperature tra venerdì e sabato su gran parte d'Italia, in particolare al Nord dove si perderanno anche oltre 8-10°C. La neve tornerà ad imbiancare l'Appennino fino alle quote medie ma tratti anche sotto i 900-1000 metri su quello centrale.

Rinforzeranno anche i venti tra venerdì e sabato con Bora e Grecale un po' su tutta Italia, con raffiche anche di 90-100km/h in particolare su Tirreno, Sardegna e Sicilia. Non si escludono locali danni e disagi, specie al Centrosud e in generale in montagna.