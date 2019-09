Pd, in Consiglio regionale nessuno segue Renzi

Per ora nessuno degli eletti fra le fila dei dem nel Palazzo del Pegaso sembra intenzionato ad aderire al nuovo partito annunciato dell'ex premier

FIRENZE — Il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani resta nel Pd e con lui il capogruppo nel Palazzo del Pegaso Leonardo Marras. Insieme ad Antonio Mazzeo e, dai primi riscontri, a tutti gli altri colleghi eletti nella fila dei dem. Certo, la situazione è in piena evoluzione e una scissione è un evento talmente drammatico che ogni eventuale decisione va ponderata con calma. Soprattutto considerando che fra meno di un anno si torna a votare anche in Toscana per le regionali 2020. E aderire a un partito nuovo di zecca, seppure fondato da Matteo Renzi, non dà - al momento - alcuna garanzia anche in termini di ricandidatura e rielezione. E così il gruppone del Pd resta compatto.

"Renzi è un grande ma non condivido la sua scelta - ha dichiarato Marras - Non rinuncio a costruire il campo che serve agli italiani a rappresentare chi ha più bisogno, di farlo insieme a chi lavora e a chi produce, per offrire soluzioni, combattere le disuguaglianze e immaginarsi una società più giusta. La fatica di ritrovarsi su un punto da posizione diverse, in politica, va fatta tutta".

"Matteo Renzi è stata la persona che più di tutte mi ha fatto credere che fosse possibile impegnarsi in prima persona per provare a cambiare - ha detto un altro renziano della prima ora, il consigliere regionale Antonio Mazzeo - Oggi Renzi sceglie di continuare il suo percorso con un altro soggetto politico, una scelta che rispetto ma che non condivido perchè fallisce il progetto di riunire tutti i riformisti sotto un'unica casa. Da oggi si apre quindi una fase nuova e non so chi prenderà l'una o l'altra strada ma di certo la stagione degli alibi è finita e mi auguro che possa esserci il rispetto delle scelte di tutti. Il nostro avversario era e resterà la destra".