Conte 2, ecco i sottosegretari, nessun toscano

Trovato l'accordo sulla squadra di governo. Dieci viceministri e quarantadue sottosegretari. La delusione della Toscana

ROMA — Il governo Conte 2 ha completato la squadra con la nomina di viceministri e sottosegretari, saliti dagli iniziali 42 a 52.

Come all'interno del Consiglio dei ministri giallorosso, fra i neonominati non c'è alcun rappresentante della Toscana, smentendo con i fatti tutte le indiscrezioni che nei giorni scorsi hanno tenuto banco, soprattutto nel Partito Democratico, sui probabili 'promossi a Roma', questione cuciale in vista della scelta del candidato governatore per le regionali del 2020. Nè gli assessori regionali Vincenzo Ceccarelli e Stefania Saccardi nè l'ex parlamentare Federico Gelli sono stati chiamati a far parte dell'esecutivo. Quindi tutti i giochi sono aperti, con buona pace del presidente del Consiglio Regionale Eugenio Giani, l'unico - al momento - sceso in campo ufficialmente.

Niente nomina neppure per l'ex sindaco di Livoro dei 5Stelle Filippo Nogarin, dato per sicuro fino a pochi giorni fa e anche lui indicato a più riprese come candidato presidente del M5S alle regionali 2020.

Al Movimento 5 Stelle sono stati assegnati sei viceministri e ventuno sottosegretari, al Pd quattro viceministri e diciotto sottosegretari, a Leu due sottosegretari, al Maie (Movimento associativo italiani all'estero) un sottosegretario. Ecco l'elenco all'ordine del giorno del Cdm:

Presidenza consiglio dei ministri: Mario Turco (M5S) programmazione economica e investimenti; Andrea Martella (Pd) editoria.

Rapporti con il Parlamento: Gianluca Castaldi M5S; Simona Malpezzi Pd.

Affari Ue: Laura Agea M5S.

Esteri: Emanuela Del Re (M5S) viceministro; Manlio Di Stefano M5S; Marina Sereni (Pd) viceministro; Ivan Scalfarotto Pd; Ricardo Merlo Maie.

Interni: Vito Crimi (M5S) viceministro; Carlo Sibilia M5S; Matteo Mauri (Pd) viceministro; Achille Variati Pd.

Giustizia: Vittorio Ferraresi M5S; Andrea Giorgis Pd.

Difesa: Angelo Tofalo M5S; Giulio Calvisi Pd;

Economia: Laura Castelli (M5S) viceministro; Alessio Villarosa M5S; Antonio Misiani (Pd) viceministro; Pierpaolo Baretta Pd; Cecilia Guerra Leu.

Mise: Stefano Buffagni (M5S) viceministro; Alessandra Todde M5S; Mirella Liuzzi M5S; Gianpaolo Manzella Pd; Alessia Morani Pd.

Politiche agricole: Giuseppe L'Abbate M5S.

Ambiente: Roberto Morassut Pd.

Mit: Giancarlo Cancelleri (M5S) viceministro; Roberto Traversi M5S; Salvatore Margiotta Pd.

Lavoro: Stanislao Di Piazza M5S; Francesca Puglisi Pd.

Istruzione: Lucia Azzolina M5S; Anna Ascani (Pd) viceministro; Giuseppe De Cristofaro Leu.

Cultura: Anna Laura Orrico M5S; Lorenza Bonaccorsi Pd.

Salute: Pierpaolo Sileri (M5S) viceministro; Sandra Zampa (Pd).

Notizia in aggiornamento