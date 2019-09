Poste, in arrivo 65 assunzioni in Toscana

Raggiunto l'accordo con l'azienda sulle stabilizzazioni, 54 part time e 11 a tempo pieno. Dal 2018 ad oggi 138 lavoratori sono stati assunti

FIRENZE — I sindacati e le Poste hanno raggiunto l'intesa sulla nuova tranche di assunzioni in Toscana. Si tratta di 65 posti, 54 part time e 11 a tempo pieno. Dal 2018 ad oggi, i lavoratori stabilizzati da Poste Italiane in Toscana sono stati 138, 5.700 a livello nazionale.

La notizia è stata diffusa dalla Uil.

"Siamo partiti dall'impossibilità di realizzare assunzioni e posti di lavoro a tempo indeteminato e invece, grazie all'impegno unitario del sindacato, siamo arrivati a questo risultato - ha commentato la segretaria generale di Uilposte Toscana Silvia Cirillo - E' chiaro che questo non basta, dobbiamo continuare questa battaglia e come sindacato rivendicheremo posti di lavoro stabili per restituire dignità ai lavoratori".