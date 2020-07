Primo weekend di esodo, tanti sulle strade toscane

Zangrillo: «Ne ho le palle piene, un morto per Covid in Lombardia non significa nulla»

Traffico molto intenso soprattutto il mare nel primo fine settimana contrassegnato dal bollino rosso. Il grosso atteso dal 31 Luglio

FIRENZE — Tanti sulle strade ma tutto sommato è andata bene nel primo fine settimana di esodo estivo. Lo dice l'Anas che, nella serata di domenica, ha stilato un primo bilancio. In Toscana il traffico più intenso si è registrato sull'Aurelia in direzione mare, con rallentamenti e qualche coda. Code in mattinata anche sull'Autostrada A1 in direzione nord dopo Firenze per un incidente.

In generale, a livello nazionale, i flussi di traffico si sono intensificati nel corso della giornata di domenica, la seconda giornata di partenze. Partenze che, comunque, quest'anno sono state ritardate dal timore del contagio da Covid e che per molti sono verso mete non lontane: tanti, infatti, anche i toscani che hanno scelto le seconde case e le destinazioni vicine di mare e di montagna.

Queste le previsioni per i prossimi week end: bollino rosso ancora per gli spostamenti nel fine settimana del 7 - 9 agosto. Per la mattina di sabato 8 agosto è previsto, invece, il “bollino nero”.