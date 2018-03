Il protocollo per rilanciare l'alta Valdicecina

E' stato firmato a Palazzo Strozzi Sacrati dall'assessore Bugli e dai sindaci di Volterra, Pomarance, Castelnuovo, Montecatini e Monteverdi Marittimo

FIRENZE — Il rilancio dell'alta Valdicecina passa attraverso il protocollo firmato in Regione Toscana dall'assessore regionale ai rapporti con gli enti locali Vittorio Bugli insieme ai sindaci di Volterra (Marco Buselli), Pomarance (Loris Martignoni), Castelnuovo Valdicecina (Alberto Ferrini), Montecatini Valdicecina (Sandro Cerri) e Monteverdi Marittimo (Carlo Giannoni). Un documento che prevede investimenti in vari settori come turismo, agroalimentare, geotermia, artigianato e miglioramenti dal punto di vista della viabilità e della sanità locale.

Alla firma dell'accordo erano presenti anche il presidente della Regione Enrico Rossi e il consigliere regionale Antonio Mazzeo. Entrambi hanno contribuito alla stesura del protocollo per l'alta Valdicecina, un territorio in crisi occupazionale e in cui lo spopolamento è un problema concreto.

Alcuni investimenti, come quello sulla banda larga o quello sulla strada statale 439 sono già stati finanziati, i firmatari dovranno ora stabilire i finanziamenti per gli altri settori di intervento.